Dana Michel porta in scena "Mercurial George"

In stretto dialogo con Yellow Towel, suo precedente lavoro, con Mercurial George Dana Michel prosegue l'esplorazione dell'identità contemporanea e la messa in discussione degli sterotipi che pervadono la cultura occidentale, in particolar modo quella americana. Il suo è un pot-pourri performativo, nel quale l'attitudine ludica e una cifra stilistica estremamente personale attraversano la danza, il canto, l'utilizzo degli oggetti e dei materiali, costruendo un discorso fatto di situazioni e immagini eterogenee che dialogano empaticamente con lo spettatore.

Se in Yellow Towel tutto, dal fondale agli oggetti di scena, era di un bianco ossessivo, rotto soltanto dal colore dellapelle di Dana stessa e dal giallo dei suoi collant, in Mercurial George è invece il nero a dominare. Dana Michel si fa carico del proprio collocarsi nel mondo in quanto donna occidentale e persona di colore, provocando i luoghi comuni in cui restano impigliate le identità di chi vive ai margini della società: i poveri, le donne nere, i senza tetto, ecc.

Dana Michel gioca con gli elementi della scena, in una solitudine giocosa: si traveste, indossa parrucche, si sporca con la farina, pronuncia versi incomprensibili, poi canta brani di Aretha Franklin, sposta oggetti. Dana Michel con una fisicità nervosa, a tratti ossessiva e grottesca, abita diverse identità, trasformandosi continuamente nell'una e poi nell'altra seguente, lasciandone emergere i tratti stereotipici. Un'ironia crudele con cui maneggiare un caleidoscopio di immagini e sensazioni attraverso il quale godere del gioco fluido delle trasformazioni, sperimentando uno stato di claustrobia e compressione, assistendo al gioco delle trappole culturali, lasciandoci intrappolare noi stessi.