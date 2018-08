ArteStudio

progetto TEATRO A RIGHE 18

SESTA EDIZIONE I MUNICIPIO







SABATO 4 agosto gran finale del progetto Teatro a Righe alla Casa internazionale delle Donne con la performance DAMASCUS PLAY



Nell’ambito del festival TEATRO A RIGHE - iniziativa realizzata da ArteStudio e parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE -



SABATO 4 AGOSTO alla Casa Internazionale delle Donne ultimo appuntamento della rassegna con DAMASCUS PLAY performance con attori provenienti dall’Africa e attori italiani dedicata alle migrazioni forzate.

Il teatro si fa daccapo strumento di conoscenza, alla greca, e segna nel deserto un rettangolo di gioco e pericolo dove comprendere l’accadimento che sta cambiando il mondo in questo XXI secolo. Riccardo Vannuccini realizza spettacoli sul tema delle migrazioni forzate in Italia e nelle zone di guerra, in Palestina, Libano, Giordania, Iran dove queste performance sono azioni di conoscenza e reportage in forma di appunti scenici. DAMASCUS PLAY dopo NO HAMLET PLEASE al TEATRO INDIA di Roma e SABBIA, RESPIRO, AFRICABAR presentati al TEATRO ARGENTINA di ROMA non ha nulla a che vedere col teatro sociale, civile, illustrativo o pedagogico, semmai è un teatro attuale, che quando finge fa davvero.



INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI.



CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE

VIA SAN FRANCESCO DI SALES 1a



SABATO 4 AGOSTO

Ore 21.00 DAMASCUS PLAY







Info: info.artestudio@libero.it



Mob. 3287575328