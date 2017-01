Cartoonando lo show sulle sigle dei cartoni animati anni '80

Cartoonando è un esaltante show basato sulle più belle sigle dei cartoni animati anni '80, presentate dal vivo da una megaband composta da 24 coristi e 6 musicisti, diretti dal Maestro Emiliano Ciardulli! Fatevi coinvolgere in un turbine di musica, costumi, colori ed emozioni che riporterà i più grandi indietro nel tempo e che farà ballare e divertire i più piccoli! Cartoonando ti aspetta Sabato 14 Gennaio 2017 dalle ore 17:30 nella splendida cornice dell'Auditorium "Ennio Morricone", gentilmente messo a disposizione gratuitamente dall'Università Tor Vergata! L'intero incasso sarà devoluto a Peter Pan Onlus (http://www.peterpanonlus.it/)! Costo biglietto: 10 € (i bambini fino a 10 anni entrano gratis). Costo biglietto per studenti e personale Università di Tor Vergata: offerta libera, previa esibizione all'ingresso di adeguata documentazione. Per l'acquisto dei biglietti, inviare un messaggio privato alla pagina Facebook dAltroCanto. I biglietti saranno acquistabili anche presso l'Auditorium il giorno dell'evento. Si avvisa comunque che la capienza dell'Auditorium è pari a 500 posti, quindi si consiglia l'acquisto anticipato dei biglietti. L'insieme musicale dAltrocanto (24 coristi e 6 musicisti) ed il Maestro Emiliano Ciardulli si esibiranno senza percepire alcun compenso