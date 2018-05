Dalle Spice Girls ai Lunapop: si canta Top of the Pops

Alzi la mano chi, almeno una volta, non si sia imbattuto a scoprire le classifiche della settimana tramite il programma che andava in onda ogni domenica all'ora di pranzo presentato da Dniele Bossari e Silvia Hsieh.

Per tornare indietro in quegli anni Ex Dogana propone una cascata di tutte le hit provenienti dall'infanzia: da Max Pezzali ai Lunapop, dagli Articolo 31 al primo Tiziano Ferro, e ancora i Velvet, i Backstreet Boys, le Spice Girls, le Vibrazioni, Britney Spears...

Potrete inoltre farvi immortalare cantando la vostra canzone preferita davanti ad un mega corner raffigurante lo storico logo del programma televisivo.

Ingresso: GRATUITO