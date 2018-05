L'Università Roma Tre, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Hipparcos,organizza il 12 Maggio 2018, la serata osservativa



L’attività si svolgerà presso l'osservatorio del Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM).



°°°°° PROGRAMMA °°°°°



ORE 17.00-18.30

Escursione geopaleontologica alla scogliera fossile di Rocca di Cave. L’escursione offrirà la possibilità di osservare i magnifici reperti fossili di 100 milioni di anni, affioranti lungo il sentiero geopaleontologico di Rocca di Cave.



L'attività è SU PRENOTAZIONE. Inviare una mail a info.hipparcos@gmail.com indicando nome, numero di partecipanti e recapito telefonico.



ORE 21.00 - 23.30

“Dalla Vergine alla Bilancia; lo zodiaco della primavera e il pianeta Giove”



Il programma prevede una breve conferenza introduttiva seguita dall'osservazione della Luna e del cielo stagionale e delle principali costellazioni visibili, sotto la guida di un esperto. La serata proseguirà con la suggestiva osservazione al telescopio dei principali oggetti celesti.



La serata è adatta a tutti, avrà inizio alle 21.00 e finirà alle 23.30 circa.

Non occorre prenotazione per la serata osservativa.



Appuntamento: davanti all'ingresso del Museo, piazza della Torre 11, Rocca di Cave (RM) per i partecipanti all'escursione ore 17.00, per chi sceglie di partecipare solamente alla serata osservativa ore 21.00.



Costi: 6 € (i bambini fino a 7 anni entrano gratis). In caso di partecipazione all’escursione geopaleontologica alla scogliera corallina è previsto un supplemento di 2 €.



Si consiglia fortemente abbigliamento adeguato all'alta quota. In caso di cielo coperto la serata si svolgerà all'interno del planetario, con un cielo virtuale e proiezioni suggestive.

IN CASO DI MALTEMPO MOLTO FORTE LA SERATA POTREBBE ESSERE ANNULLATA. È sempre opportuno verificare le eventuali comunicazioni sulla pagina Facebook del Museo https://www.facebook.com/ MuseoRoccadiCave/. In caso di dubbi potete contattare lo staff del Museo attraverso la mail o il numero forniti.







Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci



Segreteria Museo: 3299864826 (Giulia Botticelli)

Pagina facebook: https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/

Email: museo.roccadicave@uniroma3.it

Web: http://host.uniroma3.it/musei/arditodesio/museo