Dalla Siria all'Etiopia: cena multietnica da Gustamundo

Gustamundo, il progetto di cucina multietnica nato per far tornare in cucina cuochi e professionisti del mondo della ristorazione e della gastronomia che hanno dovuto abbandonare il loro Paese perdendo la propria attività, il 17 settembre ospita ben quattro chef.

Una vera e propria cena multietnica di benvenuto per la nuova stagione. quattro cuochi provenineti da Siria, Pakistan, Etiopia e Turchia prepareranno i loro piatti nazionali.