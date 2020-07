Dall'urbe romana alla Roma del Ventennio: storia della trasformazione dal Colosseo a Largo Argentina

L'Associazione Culturale "Conosciamo l'Eur" propone, per questo ultimo sabato di luglio, un'interessante passeggiata serale: partendo da uno degli assi viari più importanti della capitale, via dei Fori Imperiali, realizzata a partire dal 1931 per collegare il centro di Roma con le nuove aree in espansione, arriveremo in Piazza Venezia, dove già un ventennio prima Giuseppe Sacconi aveva innalzato il monumento più discusso della storia moderna, l'Altare della Patria.

Proseguiremo, attraversando Corso Vittoriorom Emanuele, fino a Largo Argentina. altro punto nevralgico della storia romana e, dove, tra il 1926 e il 1929, il "piccone fascista" portò alla luce uno dei più importanti complessi archeologici di Roma.

La nuova Roma fascista doveva essere una città capace di preservare l'antico e, al contempo, aprirsi alla modernità e all'esigenza di guardare al progresso.

Un passo avanti verso il futuro...esibendo orgogliosamente il proprio passato glorioso.



Appuntamento:

Sabato 25 luglio ore 18:00 (si prega di arrivare 15 minuti prima per la registrazione dei partecipanti)

Stazione Metro Colosseo

Contributo evento:

€ 11,50 (visita guidata +radioguida) da corrispondere il giorno della visita.

Il costo del tesseramento associativo, nonché del rinnovo annuale, è gratuito fino al 31 dicembre 2020.

La visita si svolgerà nel rispetto del Dpcm 27 maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della regione Lazio del 19 maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza imposte. Ulteriori dettagli verranno forniti in fase di prenotazione.

Organizzatore :

Associazione culturale Conosciamo l'Eur

Come partecipare :

Tramite whatsapp/SMS al numero 3928533253 oppure inviando una mail a conosciamo.eur@gmail.com indicando nome, cognome, numero di partecipanti e numero di telefono per eventuali comunicazioni.

Le prenotazioni verranno raccolte entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente la visita.

In caso di disdetta, si prega di avvisare l'associazione almeno 24 ore prima della visita.

Si consigliano scarpe comode.