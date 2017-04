Dall'Appia al Colosseo in bici con drink presso la Terrazza di Terme di Tito

Un suggestivo tour guidato in bicicletta che vi porterà alla scoperta dei principali luoghi della vita pubblica della Roma Antica, con partenza dal Centro Servizi Appia Antica e arrivo nell'area del Colosseo. Al termine della visita verrà offerto un drink sulla Terrazza di Terme di Tito, un'incredibile terrazza panoramica che affaccia sull'area archeologica del Colosseo in cui potrete godere delle bellezze di Roma a 360°. Il percorso vi porterà dall'Appia Antica all'Anfiteatro Flavio passando per le Terme di Caracalla e il Circo Massimo. Verranno effettuate delle brevi soste didattiche all'esterno dei siti interessati dall'itinerario. Sarà possibile lasciare le bici presso il punto di arrivo (Terrazza di Terme di Tito) o far ritorno al punto di partenza con la guida al termine del tour. Nel costo del biglietto è inclusa la visita guidata, il noleggio delle bici per tutta la durata dell'iniziativa, il drink presso la terrazza (prosecco/vino bianco, succo di frutta, snack). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dallappia-al-colosseo-in-bici-con-drink-presso-la-terrazza-di-terme-di-tito-33886422201 Appuntamento: h. 9,30 presso Via Appia Antica, 60 Partenza: h. 10,00 Arrivo presso la Terrazza: h. 12,30 Durata: circa 3h Distanza: circa 5km (solo andata) Percorso (in bicicletta): intermedio (presenza di tratti con traffico veicolare; basolato, sterrato, sampietrini). Vista la tipologia del percorso il tour è riservato agli adulti. I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività è previsto il rimborso dell'intera quota; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non è, invece, possibile variare il giorno dell'attività acquistata dopo la prenotazione.