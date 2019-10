Dall'alto di una fredda torre

Quattordici quadri che vanno a comporre una tragedia.



Sei personaggi: un padre e una madre, un figlio e una figlia, due medici. Una normalità familiare stravolta dalla malattia, due genitori ignari del loro destino, due figli piegati dal peso di una scelta, due medici testimoni del dramma.



Sarà una replica speciale perché la rappresentazione avverrà a pianta centrale. Con la storia e i personaggi al centro ed il pubblico intorno. Vivrete le emozioni dei protagonisti stando a tu per tu con loro. La condivisione sarà totale. Da non perdere.



Date e orari:

Sabato 9 novembre 2019 - ore 19:00

Domenica 10 novembre 2019 - ore 18:00



Per info e prenotazioni:

Tel 3803042637

freddatorre@gmail.com

https://www.facebook.com/events/675667186256872/

