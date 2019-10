Sabato 12 ottobre alle ore 17.30 "dal Tatto all'Arte"

presentazione dei progetti di Ass. Museum ONLUS e del gruppo di scultrici Mano Sapiens

evento inserito nella programmazione della

Giornata del Contemporaneo A.M.A.C.I.

(Ass. Musei di Arte Contemporanea Italiani)



L'evento si svolge nell'ambito della mostra Colori, Materie, Segni, una mostra che esplora l’utilizzo dei principali strumenti concettuali del lavoro artistico, esplorandone i più disparati linguaggi e lasciando piena libertà agli artisti di esprimersi nella maniera che per loro sia la più rappresentativa.



All'esposizione partecipano: Stefano Amici, Noemi Aversa, Francesca Bianchi, Antonella Bretschneider, Lucilla D'Antilio, Silvano Debernardi, RosellaFrittelli, Lorenzo Pompeo Lombardo, Marinella Loreti, Sonia Mazzoli, Andrea Mercedes Melocco, Tina Migliaccio, Clementina Penna, Simona Sarti, Giovanni Scaglione, Angela Scappaticci, Anna Maria Tani, Norberto Tedesco, Simona Vitello.



L’Associazione di Volontariato Museum, costituita a Roma nel 1994 consociata con l’UIC (Unione Italiana Ciechi), è da anni impegnata nella diffusione, presso i disabili, del ricco patrimonio culturale italiano, ancora oggi difficilmente fruibile da parte di questa categoria di cittadini. MUSEUM si prodiga nella promozione umana e culturale dei disabili attraverso la fruizione dei Beni Artistici, spesso a loro difficilmente accessibili.



Mano Sapiens è un gruppo costituito da cinque valide scultrici non vedenti. La loro poetica è legata all’idea delle Mani come elemento capace di vedere e creare. La mano nell’evoluzione dell’Homo Sapiens è il fattore distintivo rispetto agli altri esseri viventi, la stessa mano sapiente diviene protagonista quando una persona perde l’uso della vista.



Gard è una storica galleria aperta negli anni ’90 che ha nel tempo progettato centinaia di eventi e mostre d’arte ospitando nel tempo più di 500 artisti. Situata al centro di Roma, nel quartiere Ostiense, un luogo cittadino molto visitato turisticamente grazie alla presenza del sito archeologico della Piramide Cestia, del Cimitero Acattolico in cui sono sepolti molte personalità della Storia e della Cultura Internazionale e della Centrale Montemartini, spazio industriale adibito a Museo Archeologico.



Soqquadro è un'associazione culturale che nasce nell'ottobre del 2000 e da allora ad oggi ha realizzato più di 150 mostre in spazi pubblici e privati, in Italia e all'Estero, collaborando con circa 500 artisti, pittori, scultori, fotografi, video artisti, performer, designer e partecipa tutti gli anni alla Giornata del Contemporaneo fin dalla prima edizione promuovendo eventi espositivi di grande prestigio.



DURATA: dal 5 al 19 ottobre 2019

INAUGURAZIONE: sabato 5 ottobre ore 18.30

EVENTO: sabato 12 ottobre ore 17.30 "dal Tatto all'Arte" a cura di Museum e Mano Sapiens

LUOGO: Galleria Gard - Via dei Conciatorti 3/i - Roma (zona Piramide)

ORARI: dal martedì al sabato 16.30/19.00 - domenica e lunedì chiuso

CURATRICI: Sonia Mazzoli e Marina Zatta

INFO: ass.soqquadro@gmail.com - soniagard@gmail.com

WEB: http://www.soqquadroarte.it/ - http://associazionesoqquadro.wordpress.com/

SOCIAL: https://www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-Soqquadro/

https://www.facebook.com/groups/185759801297/