Dal desiderio all'immagine: opere di allieve e allievi del maestro Francesco Vaglica in mostra

DAL DESIDERIO ALL’IMMAGINE

Le opere di allieve e allievi del maestro Francesco Vaglica in mostra alla casa della cultura del V municipio

Dal 29 novembre al 7 dicembre 2019 Villa de Sanctis Via Casilina 665 Roma



Alessandra Gianfagna, Angela Gianni, Anna Gubellini, Anna Maria Vitaliano,

Daniela Tortelli, Fernanda Cannavà, Giuseppina Polidori, Laura Sgrignuoli,

Luciana Maiuri, Luigina D’Onofrio, Luisa Muzii, Marianna Morfeo,

Marina De Casamassimi, Patrizia Sargenti, Piero Pozzi, Rosalba Raffaelli.

"Sono loro i protagonisti di questa mostra, persone che diresti “comuni”, ma che sono meravigliosamente “comuni”, perché hanno nell’anima un mondo da narrare, quello della loro realtà, dei loro sogni, dei loro desideri, della loro fantasia ed hanno voglia di dipingerlo...

Questi, professionisti, impiegati, pensionati, nonni, genitori, diventano i pittori della loro vita, raccontando loro stessi sulle tele, chi in modo più palese, chi in modo più nascosto ma tutti nella piena libertà di narrazione".

Stefania Vicinelli



"Conosco Francesco Vaglica sin dal 1994, dice Pino Bendandi Presidente del Circolo ACLI le Muse, da quando ha iniziato il suo corso di pittura, e da allora l’attività svolta si è rivelata un importante punto di aggregazione e di approfondimento culturale nel territorio.

Tale connotazione rende l’attività degna di essere supportata in ogni sua esigenza, non ultima quella di reperire locali adatti allo svolgimento dei corsi senza che le relative spese costituiscano un onere eccessivo per i partecipanti, perdendo quelle caratteristiche di utilità sociale tanto auspicabili nel quartiere e perseguite dall’Associazione da me presieduta".

Pino Bendandi