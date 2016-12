Sabato 7 gennaio 2017 alle ore ore 11.30, nell'ambito di Natale nei Musei, c'è Dal belcanto alla tradizione greca. Con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma, l'evento si terrà al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese.

Un programma che accosta i più celebri brani dei grandi compositori operistici del romanticismo e del post-romanticismo (Chopin, Donizetti, Puccini, Arditi) a quelli di Y. Constantinidis, compositore greco della prima metà del ‘900 e grande studioso e amante della musica greca tradizionale.

Con: Hera Zerva, soprano; Marios Panteliadis, pianoforte.

Programma: F. Chopin: Andante spianato e grande polacca brillante Op.22; G. Donizetti: "Prendi, per me sei libero... Il mio rigor dimentica" (L' elisir d' amore); G. Puccini: "Quando m'en vo" (La Bohème); Υ. Constantinidis: "I tuoi occhi neri", "Avevo un amore", "La piccola Irene" (20 canzoni popolari greci); L. Arditi: Il bacio, valse brillante per voce e pianoforte