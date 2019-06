Dal 20 al 23 giugno da Eataly arriva il Fish&Wine Festival – Piccoli pesci e grandi vini

Anche se il caldo si è fatto attendere, Eataly Roma non si è fatta certo cogliere impreparata e per l’edizione 2019 ha messo in piedi il più grande Fish&Wine Festival che abbia mai fatto con un ricchissimo programma per dare il benvenuto alla bella stagione. Durante il festival dedicato al mare, in programma da giovedì 20 a domenica 23 giugno, si potranno gustare piatti di pesce freschissimo, sia crudo che cotto, in abbinamento ai grandi vitigni italiani (e non solo).

Il tema di quest’anno è “Piccoli pesci e grandi vini”. Oltre all’abbinamento con grandi vini e in particolare con molte bollicine, l’edizione del Fish&Wine avrà come pay off “Le dimensioni contano” proprio perché quest’anno Eataly vuole porre l’accento sulle giuste misure del pescato. È dedicata infatti ai “piccoli pesci”, in quanto tema da approfondire grazie ad attività didattiche e incontri con esperti di settore, che spiegheranno quanto sia importante non mangiare i pesci sotto taglia, ovvero quelli che non hanno ancora completato la loro crescita.

La virtù sta nel mezzo, quindi, come si scoprirà nel corso della manifestazione, che comincia con una cena-evento giovedì 20 giugno nel ristorante Terra – La griglia by Eataly, in cui i piatti dello chef Stefano Rossi saranno abbinati agli ospiti speciali della serata, gli spumanti Trento Doc dell’azienda vinicola Ferrari, rappresentata dall’enologo della cantina, Ruben Larentis.

Dal giorno successivo si entra nel vivo della manifestazione, con un’area food&drink al terzo piano interamente dedicata al Festival Fish&Wine, con musica dal vivo nelle sere di venerdì e sabato. Si potranno assaggiare i piatti dei ristoranti che partecipano e delle cooperative dei pescatori di Ostia e di Orbetello, abbinati ai vini delle cantine selezionate da Eataly. Come in tutte le altre manifestazioni, sarà possibile acquistare i carnet dei gettoni, che danno diritto all’assaggio di specialità.

Da non perdere i crudi di “Bixal: Galuperie dal mondo” da assaggiare durante l’aperitivo in Pescheria (secondo piano) in abbinamento ai vini della grande Enoteca di Eataly e nel menù speciale del Ristorante Terra-La griglia by Eataly a pranzo e a cena.

Fra le cantine presenti, bollicine e non solo, dall’extra Brut di Fontanafredda al Prosecco Asolo di Serafini e Vidotto. Il Lazio è rappresentato dalla cantina di Marco Carpineti, che porterà fra gli altri il suo spumante Kius, ma si berranno vini che vengono dall’estremo sud all’estremo nord, dal siciliano Grillo di Baglio di Grisi alla friulana Ribolla Gialla de Le Vigne di Zamò, passando per i vini della Toscana Tenuta Casteani (che terrà anche un wine tasting insieme ai Pescatori di Orbetello venerdì 21 alle 18.30), al Cerasuolo d’Abruzzo dei Poderi Marchesi Migliorati, all’Alta Langa Rosè di Brandini.

Per chi invece volesse assaggiare abbinamenti ancora più arditi, ci sarà la Birreria Eataly che proporrà la sua chiara Golden Eataly, nonché uno stand Martini con i suoi cocktail più rappresentativi, dall’omonimo drink, il preferito da James Bond, al Negroni, passando per lo Spritz St. Germain e al Bombay Tonic.

E sempre in tema “fish”, domenica 23 dalle 19 sarà ospite del Ristorante della pasta e della pizza, il pizzaiolo Alessandro Bruner con la pizzeria "La bottega" e proporrà le sue pizze d'A-mare.