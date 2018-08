Daiquiri celebration

Ex Dogana celebra il Daiquiri. Le sue origini vengono fatte risalire al 1898 quando vi fu la guerra tra Stati Uniti e Spagna, dopo l'affondamento della nave Maine nel porto dell'Avana.

Secondo gli storiografi un marine sbarcò in un piccolo villaggio nei pressi di Santiago di Cuba, precisamente a Daiquiri.

Qui per placare la sete entrò in una baracca che fungeva da mescita. Rifiutandosi di bere rum liscio, lo fece allungare con succo di lime e poi lo corresse ulteriormente con un po' di zucchero. Nacque così il Daiquiri.

Per una sera potrete assaggiare sei twist sul Daiquiri creati da sei bartender, votando da * stella a ***** stelle ogni creazione. Il bartender vincitore avrà un ricco premio, per tutti i votanti sarà regalato un corso gratuito per imparare a fare un ottimo Daiquiri anche da casa vostra.