Dai forma al vento: il laboratorio di Explora

Dai forma al vento– Sperimenta come catturare il vento per trasformarlo in movimento. In programma ad Explora un Marzo dedicato alla Natura.

Celebrando la nuova stagione in arrivo, i due laboratori, proposti ai bambini in visita al museo nei giorni del week end, nascono per impreziosire la visita con dei momenti esperienziali basati sull’osservazione di fenomeni naturali coniugati a tecniche di realizzazione creative e originali.

Arte, tecnologia, ambiente e scienza si amalgamano in proposte divertenti che consentono un approccio giocato al panorama della scoperta.

Dai forma al vento è un laboratorio scientifico per la fascia d’età più grande, alla scoperta della forza dell’aria e dell’impiego di meccaniche innovative che ne permettano la trasformazione in energia sostenibile.