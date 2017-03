Daft Punk Unchained all'Ex Dogana. Con l'arrivo della primavera, il primo documentario interamente dedicato al gruppo che ha regalato hit da record e brani storici; un fenomeno, non solo musicale, capace di attraversare i decenni e far ballare tre diverse generazioni.

Ore 21.30

Proiezione del film su grande schermo (fino a esaurimento posti)

Ore 23.00

After-party con:

> il documentario sulla creazione del video "Around the World".

> il padre del French Touch 2.0, Arnaud Rebotini, in un'inedita performance dal vivo.

> dj set fino all'alba a seguire.