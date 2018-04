Davide Fusaro aka Daèv al Wishlist

Davide Fusaro aka Daèv presenterà al pubblico il suo primo disco "News From The Universe uscito per la label Twilight Music.

Daév è un cantante versatile dalle incredibili capacità vocali ma anche fine ascoltatore che ha rielaborato in maniera del tutto personale il canovaccio rock. Da alcuni anni si è immerso completamente nel lavoro del suo primo album, in compagnia di Damiano Bianchi e dei produttori Paolo e Pietro Micioni (già al banco mixer di Marina Rei, Niccolò Fabi, Neri per Caso e Tiromancino) e Massimo Zuccaroli (compositore per Giorgia e docente in Sound Engineering e Produzione Artistica Digitale nonché editore), scrivendo le 10 tracce che vanno a comporre l'album dal titolo "News from the Universe" disponibile sulle piattaforme Spotify, Amazon ed iTunes.



“News From the Universe" - ci racconta Daév - è una raccolta di brani che spazia tra sonorità che vanno dal rock al gospel, attingendo al cantautorato folk, alla world music e alla progressive. L’intimità degli strumenti acustici e della voce si contrappone costantemente alla spazialità degli elementi elettronici ed alla pluralità dei cori, con l’obiettivo di creare un ponte tra l’universo interiore e quello reale, tra un individuo alla ricerca di sé stesso e il pianeta terra, il luogo in cui è approdato senza volerlo, costretto dalla gravità, ma del quale finirà per sentirsi parte imprescindibile.



- Opening Act. Matteo Costanzo & Bacàn

- AfterShow Dj set Rock, Punk, Indie, 80s, 90s,

- Ingresso riservato ai soci ed agli aventi diritto.