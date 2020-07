Lo show di Dado al Castello di Santa Severa

Al Castello di Santa Severa, il 15 agosto arriva Dado con il suo spettacolo comico.

Uno dei cabarettisti e autori teatrali più raffinati, ma al tempo stesso popolari. Per anni il pubblico romano lo ha apprezzato in trasmissioni di nicchia come il SevenShow o i concerti con il suo primo gruppo, poi la sua professionalità lo ha portato alla ribalta del grande pubblico nazionale: prima in “ZELIG” e poi con Carlo Conti nel programma “I migliori anni” e altre trasmissioni Rai.

Lo spettacolo fa parte del cartellone di Sere d'estate che proseguirà con incontri, musica e spettacoli teatrali fino a fine agosto.