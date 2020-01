Dadaumpa, la mostra a Palazzo Velli

Venerdì 31 Gennaio, Palazzo Velli Expo, Trastevere, Roma





Con il titolo Vernissage Rome, la giornata del 31 Gennaio è dedicata all’arte e al divertimento. La mostra temporanea avrà inizio alle 15.30 e sarà accompagnata da musica autoprodotta dal vivo e dj set. A esporre le loro opere: pittori, scultori, designer, illustratori, performer e fotografi provenienti da tutto il mondo, saranno presenti in loco, sarà possibile incontrarli e acquistare le loro opere. Allestimento a cura di Agostino Maranò, direttore artistico del progetto. Tema incentrato sulla libertà dell’artista. Verrà posta particolare attenzione all’immigrazione e all’ambiente. L’ingresso sarà gratuito.



Vernissage Rome è un salotto sociale itinerante sempre aperto alle contaminazioni culturali; un melting pot di arte e cultura che nella simultaneità delle arti realizza la sua identità.

Più di settanta artisti a Vernissage Rome si esprimono e vivono sotto l’ispirazione onnipresente della musica; autoprodotta ed emergente, trascendentale e parte integrante della mostra-evento.

Vernissage Rome è un palcoscenico dove, a titolo completamente gratuito, gli artisti hanno la possibilità di mostrare e mercanteggiare le loro creazioni, lasciando che il pubblico si addentri in uno spazio alleggerito del suo aspetto di canonico museo, rendendo più fruibili arte e cultura, senza mai pregiudicare la qualità dello spettacolo, dell'arte e della musica.



Link all’evento: https://www.facebook.com/events/517865262150104/



www.vernissagerome.com

info@vernissagerome.com

+39 3281026806

Piazza sant'Egidio 10, Roma



Per tutta la durata del Vernissage resterà aperto il bar.

Vernissage Rome Palazzo Velli Expo - Musica Disco | Funky e arte nel cuore di #Trastevere

Hai mai sognato di #ballare in un #museo?

Per un 31 gennaio suono su tono, #drum #machine #sequencer e melodie dei musicisti, un #rave in #vinile tra le opere di artisti contemporanei, #livepainting, #proiezioni, #sculture #fotografie #pittura #incisioni #illustrazioni e #performance. Il #futurismo 100 anni dopo.



400mq di museo temporaneo e #dancefloor in un palazzo trecentesco nello storico rione XIII di Trastevere.



Metti le scarpe comode, si comincia.



FREE ENTRY



Vinyl | Sequencer @ Il Signor Balla



#Funky #Disco #House #Tribal



@palazzo_velli_expo_ - 4PM – 1AM



Piazza sant'egidio 10, Roma



Che si tratti di #arte o di #musica, nessuno dei due display deluderà le aspettative. #Vernissage #Rome è il fil rouge che unisce arte moderna e contemporanea a musica elettronica. Artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo riempiono le pareti del palazzo trecentesco in passato sede del Conservatorio della Divina Clemenza, rifugio per l'assistenza delle giovani povere votate alla religione, set cinematografico per #Roma di #Fellini e dimora della famiglia Velli, oggi encomiato dalle #belle #arti con sculture, illustrazioni, proiezioni, fotografie ed incisioni. Nel frattempo, la musica di DJ eclettici ed elettrici risuona tra le sue mura.



Vernissage Rome è un salotto sociale itinerante sempre aperto alle contaminazioni culturali; un melting pot di arte e cultura che nella simultaneità delle arti realizza la sua identità.

Più di settanta artisti a Vernissage Rome si esprimono e vivono sotto l’ispirazione onnipresente della musica; autoprodotta ed emergente, trascendentale e parte integrante della mostra-evento.

Vernissage Rome è un palcoscenico dove, a titolo completamente gratuito, gli artisti hanno la possibilità di mostrare e mercanteggiare le loro creazioni, lasciando che il pubblico si addentri in uno spazio alleggerito del suo aspetto di canonico museo, rendendo più fruibili arte e cultura, senza mai pregiudicare la qualità dello spettacolo, dell'arte e della musica.



vernissagerome.com



vernissagerome@gmail.com



FB.IG: Vernissage Rome



Tel: +39 3281026806



.

ENG

.



Vernissage Rome Palazzo Velli Expo - Music and art in the heart of #Trastevere



Have you ever dreamed of #dancing in a #museum?



For a January 31st I play on tone, #drum #machine #sequencer and musical's melodies, a #vinyl #rave among the works of contemporary artists, #livepainting, #projections, #sculptures #photographs #paintings #illustrations and #performances. #Futurism 100 years later.



400sqm of temporary museum and #dancefloor in a fourteenth century palace in the historical XIII district of Trastevere.



Get on your dancing shoes, let's start.



FREE ENTRY



Vinyl | Sequencer @ Mr Balla



#Funky #Disco #House #Tribal



@palazzo_velli_expo_ - 4PM - 1AM



Piazza sant'egidio 10, Rome



Whether it's #art or #music, neither display will disappoint. #Vernissage #Rome is the thread that unites modern and contemporary art and electronic music. Contemporary artists from all over the world cover the walls of the fourteenth-century building that once housed the Conservatoire of Divina Clemenza, a refuge for the assistance of poor young people devoted to religion, a film set for #Rome #Fellini and home of the Velli family, today praised by #beautiful #arti with sculptures, illustrations, projections, photographs and engravings. Meanwhile, the music of eclectic and electric DJs resonates within its walls.



Vernissage Rome is an itinerant social living room always open to cultural contamination; a melting pot of art and culture that in the multitude of the arts reveals its identity.

At Vernissage Rome, over seventy artists express themselves and live through the omnipresent inspiration of self-produced, emerging music; transcendental and an integral part of the exhibition-event.

Vernissage Rome is a stage where, completely free of charge, artists have the opportunity to show and haggle over their creations, letting the audience enter a space lightened by its canonical museum-like appearance, making art and culture more accessible, without ever compromising the quality of the show, art and music.





#vernissage #vernissageroma #mostradarte #mostra #esposizione #temporarymuseum #artist #artecontemporanea #artemoderna #sounddesign #djset #mixology #finearts #fineartsrome #accademiadibellearti #roma #rome #eventi #arte #nightlife #centrostorico #trastevere #sancalisto #art #painting #sculpture #streetart #repubblica #cultura #roma