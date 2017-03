Da We Food si rivive la tradizione irlandese nel St. Patrick’s Day

Il 17 marzo dalle ore 19:00, We Food celebra il St. Patrick's Day, la festa nazionale irlandese di origine cattolica diventata un appuntamento annuale imperdibile per tutti coloro che amano la musica, la cultura e la tradizione dell'Irlanda. Una giornata all'insegna del divertimento, del folklore e del buon cibo dove il colore dominante è il verde e la bevanda principale è la birra. E se in Italia per molti è una festa "acquisita" dall'estero, per We Food il St. Patrick's Day viene festeggiata come una vera e propria tradizione dato che il giovane ideatore e fondatore del locale è italo- irlandese. Per rendere ancora più speciale questa giornata e far respirare a tutti i partecipanti l'atmosfera tipica di questa festa, ci saranno musiche tradizionali, dolci, birra Guinness e We Patrick, uno special burger ideato dallo Chef che racchiude tutti i sapori e gli odori della verde Irlanda. Ma le sorprese non finiscono qua…per chi vuole brindare in maniera originale e alternativa, potrà ordinare il cocktail San Patrizio, appositamente creato per questa occasione, caratterizzato da un gusto deciso e fresco. Happy St. Patrick's Day - Be Green, Be Gold, Be Lucky! We Food - Via della Lega Lombarda 28abc, 00162 Roma Evento Facebook:https://www.facebook.com/events/312220759192651/ Per info e prenotazioni 064403324