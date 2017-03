Da We Food tornano gli Anni 80 con la serata Vinile42

We Food, il modern homemade restaurant della capitale, presenta VINILE42: una serata dedicata alla musica disco degli anni 80 e al mondo del vinile per tutti i nostalgici e i curiosi di rivivere un'epoca indimenticabile. Giovedì 30 Marzo alle 21:00 si torna indietro nel tempo, al periodo in cui i grandi dischi neri dal sapore vintage popolavano la vita di tutti i giorni, dalle note più soft seduti sulla poltrona di casa a quelle più rock nelle discoteche con i dj. Tutti coloro che parteciperanno avranno la possibilità di scegliere la musica da ascoltare! A disposizione dei presenti ci sarà una selezione di vinili originali contenenti i maggiori successi degli indimenticabili anni 80, che hanno segnato il successo di fenomeni e talenti internazionali. Le hit più famose di artisti intramontabili faranno rivivere le atmosfere e le esperienze sonore che sono state le basi della musica moderna. Sarà inoltre possibile portare i propri vinili per farli ascoltare ai presenti creando così una vera e propria condivisione musicale. Ma la serata non è solo musica! Anche a tavola si assaporeranno nuove prelibatezze, appositamente create per questa occasione, che richiamano gli anni 80 ma completamente rivisitate in perfetto stile We Food come lo Special Burger We'80 e il cocktail Blondie. Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/409307372794858/ Per info e prenotazioni 064403324