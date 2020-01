Da Vivo, Angelo Duro al Teatro Brancaccio

Angelo Duro, comico italiano nonché noto volto de Le Iene, arriva al Teatro Brancaccio con lo spettacolo "Da Vivo", il prossimo 9 marzo 2020.

Dopo il successo di pubblico e di critica dell’ultima tournée teatrale che ha registrato ovunque il sold out, Angelo Duro con la sua comicità dissacrante è pronto a calcare di nuovo il pacoscenico del teatro in via Merulana, con il suo nuovo spettacolo.

Si annuncia esilarante il one man show del comico da quasi due milioni di followers, seguitissimo dal pubblico per la sua ironia cinica e imprevedibile che fa ridere e insieme riflettere. È lui stesso ad affermare: “Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?”. Bisognerà vederlo live per scoprire cosa racconterà questa volta.

Per maggiori informazioni: https://www.teatrobrancaccio.it/spettacoli/stagione-2019-2020/da-vivo/