Da Venezia a Roma: Una storia senza nome sbarca al Giulio Cesare

Ultimo giorno di rassegna per Da Venezia a Roma nelle tre sale della città coinvolte.

La programmazione del Giulio Cesare per Da Venezia a Roma ha inizio alle ore 18:00 con la proiezione At Eternity’s Gate, con uno straordinario Willem Dafoe, premiato con la Coppa Volpi per l’interpretazione del pittore impressionista Vincent Van Gogh nel biopic di Julian Schnabel che indaga il rapporto tra psiche e arte.

Alle 20,15 sarà proiettato Una storia senza nome, presenti in sala a introdurre la pellicola, il regista Roberto Andò e la protagonista Micaela Ramazzotti.

A seguire, alle 22:30, l'appuntamento è con Doubles Vies, la pellicola del regista francese Olivier Assayas, con Guillaume Canet e Juliette Binoche.