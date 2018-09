Da Venezia a Roma: i film in programma al cinema Eden

Ultimo giorno di rassegna per Da Venezia a Roma nelle tre sale della città coinvolte.

La programmazione del cinema Eden dedicata alla rassegna inizia alle 17:30 con la proiezione di What You Gonna Do When the World’s on Fire? di Roberto Minervini, che dopo Stop the Pounding Heart e Louisiana continua a mostrare l’altra faccia degli Stati Uniti, quella che non ha voce facendo luce in questo caso sulla discriminazione e sulla violenza subite dagli afroamericani nel Sud degli States.

Alle 20:00, direttamente dal Concorso arriva il premiatissimo The Nightingale dell’australiana Jennifer Kent, period drama a tinte forti ambientato durante la colonizzazione britannica in Australia che ha conquistato sia il Premio Speciale della Giuria che il Premio Marcello Mastroianni, andato all’attore Baykali Ganambarr.

Alle 22:30, invece, l'appuntamento è con Lissa Ammetsajjel (Still Recording) dei registi siriani Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub, film vincitore del Premio del Pubblico Sun Film Group e del Premio per l’Inclusione Edipo Re, in cui i due autori raccontano attraverso immagini di rara potenza, la Siria dilaniata dalla guerra civile. A introdurre la pellicola Silvia Jop e Riccardo Biadene, (direzione artistica Isola Edipo/Kama Productions).