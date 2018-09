Da Venezia a Roma: al Farnese The Ghost of Peter Sellers

Un weekend ricco di film a Da Venezia a Roma, al Farnese e nelle sale del quartiere Pinciano coinvolte: Savoy e Caravaggio.

Sabato al Farnese alle 16:15 The Ghost of Peter Sellers, in cui il regista Peter Medak racconta il suo più sfortunato flop artistico attraverso questo documentario che ne spiega le dinamiche e la sventurata fine, di cui Peter Sellers fu in qualche modo l'artefice. Alle 18:15 il cortometraggio Goodbye Marilyn di Maria di Razza introdotto dalla regista, dalla produttrice Antonietta De Lillo (Marechiarofilm) e dal distributore Giulio Mastromauro (Zen Movie); a seguire Ville Neuve, film di animazione canadese diretto da Félix Dufour-Laperrière. Alle 20:00 il Delegato Generale delle Giornate degli Autori Giorgio Gosetti introduce il film vincitore del GdA Director’s Award C’est ça l’amour di Claire Burger.

La giornata di sabato si chiude alle 21:45 con la proiezione dell'intensa pellicola Mafak - Screwdriver di Bassam Jarbawi, ritorno alla vita di un uomo palestinese che ha trascorso quindici anni in un carcere israeliano dove è stato maltrattato e torturato.