Da Venezia a Roma al Cinema Farnese: i film di martedì 18 settembre 2018

Per la rassegna Da Venezia a Roma al Cinema Farnese martedì 18 settembre alle 16:30 il vincitore del GdA Director’s Award C’est ça l’amour di Claire Burger, racconto tenero e autentico su una famiglia in crisi seguìto, alle 18,30, da Why Are We Creative? il documentario di Hermann Vaske che interroga alcuni intellettuali e artisti più influenti e conosciuti della nostra contemporaneità per comprendere da dove nasca la loro vena creativa.

Alle 20:00 il Presidente ANAC Francesco Ranieri Martinotti introduce 1938 – Diversi documentario diretto da Giorgio Treves che, a ottant’anni dalla promulgazione delle leggi razziali fasciste, ricostruisce il contesto, la genesi e la natura di questa nerissima pagina della nostra storia. Saranno presenti il regista e lo sceneggiatore Luca Scivoletto.

Alle 21:40, l'ultimo appuntamento della giornata prevede la proiezione del film vincitore del Premio Queer Lion, José, racconto di formazione intimo e toccante che sarà introdotto dal regista Li Cheng e dal produttore George F. Roberson.