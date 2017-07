Da Tor Cervara alla Valle dell'Aniene

All'interno della rassegna estiva Casale Caletto Festival, l'Associazione Radici nel Mondo ha organizzato due visite guidate per scoprire e valorizzare due zone importanti della periferia romana.

Domenica 23 Luglio, dalle ore 17, visiteremo il quartiere di Tor Cervara, i suoi casali, le sue torri e la sua storia incastonata tra le pietre di piccole chiese.



Domenica 30 Luglio, sempre dalle ore 17, passeggeremo lungo i viali della Riserva naturale dell'Aniene, un polmone verde che custodisce luoghi importanti e inesplorati come il Ponte Nomentano e la Villa romana di Ripa Mammea.



Durante le visite ci saranno alcune sorprese poetiche e verrà presentata la botticella elettrica.

Un ottimo modo per scoprire, pur nel degrado delle periferie, scorci e luoghi magnifici.



Tutti e due gli appuntamenti sono gratuiti ed è possibile prenotare e ricevere maggiori informazioni scrivendo su info@radicinelmondo.it oppure su centroculturale.casalecaletto@gmail.com