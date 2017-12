Da Roma a Orte in treno a vapore. Roma treno Vapore Team, in collaborazione con la Fondazione FS Italiane, organizza per domenica 17 dicembre 2017 un viaggio in treno storico da Roma ad Orte e ritorno, su meravigliose vetture degli anni '20 trainate da una fiammante locomotiva a vapore.

Una volta arrivati ad Orte visita del borgo e di Orte sotterranea. Un'esperienza per catapultarsi nel passato e tra le meraviglie della cittadina a pochi passi da Roma.

Da Roma a Orte in treno a vapore è domenica 17 dicembre 2017: partenza da Roma Tiburtina alle ore 9.05