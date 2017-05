Da Outlaw a Bracciano "Toni Germani Hard Times Trio"

Sabato 6 maggio, alle 21,30, da Outlaw in Via Arazzaria 67 a Bracciano (RM), va in scena Toni Germani Hard Times Trio: Toni Germani, sax e voce; Stefano Marzolla, basso; Tony "Mr. Groove" Cerqua, batteria. L'energia elementare del Rock e del Funk unita alla libertà creativa del Jazz. TONI GERMANI: ha collaborato con musicisti di varia provenienza; ha suonato quasi ogni genere di musica; ha partecipato a festival internazionali, in Italia e all'estero. Finora sono stati pubblicati 9 dischi a suo nome, distribuiti internazionalmente, l'ultimo dei quali, "Canzoni in Scatola (Songs in a box)" edito nell'ottobre 2016 dall'etichetta inglese SLAM. Orgogliosamente "marginale", ha sempre "remato contro" conformismi e opportunismi. STEFANO MARZOLLA: ha iniziato a suonare il contrabbasso da adolescente nella vana speranza di sviluppare dei potenti bicipiti; a forza di suonare al conservatorio gli hanno aperto ed é potuto uscire strappando un diploma, poi é stato visto cercare invano dello scotch; ha suonato in varie orchestre lirico- sinfoniche e l'ha sempre fatta franca; ha suonato a lungo in Giappone per non farsi trovare dal marito di franca. Nel 2014 ha pubblicato un CD col suo quartetto jazz con l'unico scopo di invitare una modella nuda per la copertina. Da qualche anno viene tollerato nell' Hard Times Trio. TONY "Mr. Groove" CERQUA: batterista, compositore e arrangiatore, che dalla prima GANG (1989) continua a riunire musicisti con lo stesso amore per il Blues, R&B, FUNKY, SOUL and Jazz per riarrangiare pezzi di A.W.B, DONNY HATHAWAY, JAMES BROWN, GROVER WASHINGTON JR., MARVIN GAYE, BILL WITHERS e per suonare anche canzoni scritte da lui come THE BLUES SINGER, TAKE A LONG LONG BREATH, WORLD COULD BE HEAVEN. La sua canzone "World could be heaven" è sul film di Carlo Verdone "IL MIO MIGLIOR NEMICO", ed è stata prodotta anche in ATLANTA su un CD suonato da Martha High con la sezione fiati di James Brown. Per prenotazioni chiamare il nr 3880761277 oppure (dalle h 19) al nr 0631059436. ◆ Possibilità di prenotare i tavoli per la cena godendo degli ottimi piatti del menu alla carta. ◆ INGRESSO GRATUITO ◆ AREA FUMATORI ESTERNA CON TAVOLI #outlaw #bracciano #musica #concerto #jazz #pop #rock #locale #pub #bistrot #ristorante #vino #birra