Da Outlaw a Bracciano "George Gershwin Songbook"

Da Outlaw a Bracciano, sabato 13 maggio, alle ore 21,30, "George Gershwin Songbook" con Massimo Pirone al trombone e Gino Cardamone alla chitarra. Una serata dedicata al grandissimo George Gershwin. La sua opera spazia dalla musica colta al jazz. È considerato l'iniziatore del musical statunitense. Le composizioni di Gershwin hanno attraversato i generi blues e musica classica, e le sue melodie più popolari sono ampiamente conosciute. Gino Cardamone : nato a Pisa, intraprende lo studio della musica con il flauto traverso per poi passare alla chitarra all'età di 15 anni. Si trasferisce a Roma per specializzarsi in chitarra jazz, frequentando l'Università della Musica e successivamente la Fonderia delle Arti. Segue assiduamente i seminari tenuti dal grande pianista e didatta Barry Harris, con il quale approfondisce il linguaggio del jazz e del bebop. Frequenta svariati seminari tenuti da jazzisti di fama internazionale, come Siena Jazz, La Spezia Jazz, Eddie Lang Jazz Festival. Parallelamente svolge un'intensa attività concertistica nei jazz club e nei festival nei quali ha l'occasione di confrontarsi con musicisti di grande esperienza. Negli ultimi anni si specializza nell'uso della chitarra ritmica e del banjo nel jazz, approfondendo gli stili del jazz tradizionale, del dixieland e dello swing. Collaborazioni: Emanuele Urso, Adriano Urso, Fabiano Red Pellini, Marcello Rosa, Giorgio Cùscito, Guido Giacomini, Luca Velotti, Alberto Botta, Renzo Arbore, Carlo Capobianchi, Luca Filastro, Michael Supnick, Francesca Faro, Paolo Petrozziello, Pierluca Buonfrate, Swing Valley Band, Bixi Big Band. Massimo Pirone : Suona trombone, bass trombone e tuba. Inizia la sua attività musicale suonando in televisione per numerose trasmissioni. In campo teatrale lavora da più di 10 anni con Gigi Proietti. In studio registra dal 1987 per quasi tutti i film di Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani e molti altri. Lavora con molti cantanti tra cui: Renato Zero, Ornella Vanoni, Umberto Bindi, Giorgio Gaber. In campo jazzistico collabora con musicisti italiani e americani. Ha inciso un cd a suo nome intitolato "Portrait of trombone" dedicato alle composizioni di trombonisti ed è in uscita l'altro inciso con Bill Watrous ed il suo "Trombone Sound". Attualmente è alla guida del suo quartetto e del suo gruppo di tromboni. Per prenotazioni chiamare il nr 3880761277 oppure (dalle h 19) al nr 0631059436.