Sabato 27 maggio, alle 21,30, da Outlaw a Bracciano : AFRO BEAT PERCUSSION, un progetto che ha l'intento di far conoscere il mondo delle percussioni in tutti i suoi aspetti utilizzando una varietà di strumenti a percussione…il ritmo preso dai diversi linguaggi e messo a disposizione anche del pubblico. Questo progetto e' composto da due o piu' percussionisti professionisti con diverse esperienze. Utilizzano tutte le percussioni di tutto il mondo: dalle congas, djembe, darabouka, tabla, batteria, cajon, hang sonagli vari e tante altre...un viaggio nel mondo etnico passando dal Brasile a Cuba dall'Africa all'Asia ...tanti colori vibrazioni suoni mescolati con eleganza dando uno spettacolo unico...viene coinvolto anche il pubblico con dei piccoli esercizi. Insieme si crea una grande orchestra!!! Afro beat percussion Line Up artist: FABRIZIO BIGIONI - drummer/percussionist CRISTIAN GIUSTINI - drummer/percussionist Per prenotazioni chiamare il nr 3880761277 oppure (dalle h 19) al nr 0631059436. ◆ Possibilità di prenotare i tavoli per la cena godendo degli ottimi piatti del menu alla carta. ◆ INGRESSO GRATUITO ◆ AREA FUMATORI ESTERNA CON TAVOLI #outlaw #bracciano #musica #concerto #jazz #pop #rock #locale #pub #bistrot #ristorante #vino #birra

