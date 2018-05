Da Omero al rock, prima presentazione del libro, tra letteratura e musica

Maurizio Stefanini e Marco Zoppas presentano

"Da Omero al rock. Quando la letteratura incontra la canzone" (il Palindromo)

Con gli autori dialogherà Luciano Lanna

A seguire brindisi con i vini della Cantina Tiaso



Non si torna più indietro: l’assegnazione del Premio Nobel a Bob Dylan indica che il rock è entrato nel salotto buono della Letteratura. Il libro analizza la storia dell’intreccio tra musica, rock in particolare, e letteratura, partendo da Omero, che quei versi immortali da cui inizia tutta la storia della letteratura non li aveva scritti ma cantati, e dal salmo della Bibbia che ha ispirato sia il Va’ Pensiero di Verdi che i Boney M. Si mette poi a confronto e si individuano parallelismi tra gli scrittori più attuali in odore di Nobel e gli autori rock, dai Rolling Stones a Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed e molti altri. L’intreccio è molteplice e variegato: c’è una gran quantità di Nobel i cui testi sono stati messi in musica pur senza un loro intervento personale diretto; su testi di Nobel per la Letteratura hanno cantato ad esempio Francesco Guccini, Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Massimo Bubola, Giorgio Gaber, gli Inti-Illimani, ma anche Al Bano e Fiorello. Ma ci sono poi Fabrizio De Andrè e Edoardo Bennato che hanno raccontato interi libri in album musicali. Lucio Battisti che ha dedicato un disco a Hegel. Francesco De Gregori e Ambrogio Sparagna che hanno attualizzato un’antica tradizione popolare, facendo ballare sui versi della Divina Commedia. Una tradizione di opere letterarie trasformate in teatro musicale che culmina nel grande melodramma dell’800, ma arriva fino a Riccardo Cocciante e Lucio Dalla.



Maurizio Stefanini, è nato a Roma dove vive e lavora. Giornalista e saggista, per “Il Foglio” e “Libero” scrive di America Latina, Terzo Mondo, movimenti politici comparati e approfondimenti storici, ma anche approfondimenti culturali e di storia della musica.



Marco Zoppas, trevigiano di nascita ma romano d’adozione, è insegnante e traduttore, e autore del fortunato Ballando con Mr D. (Book Time 2016), un’analisi dei testi di Bob Dylan in cui tra l’altro prevede l’assegnazione del premio Nobel. Scrive articoli per formiche.net e tomtomrock.it