Da Nu Jazz Quartet a Village Celimontana

DA NU JAZZ QUARTET nasce a Roma dalla passione dei componenti per lo Smooth Jazz. E’ una delle poche formazioni in Italia che rappresentano questo genere musicale.

Una volta esso veniva chiamato “Fusion”, ma, come spesso capita, il rinnovamento dei tempi richiede anche quello delle terminologie. E’ sempre spiacevole etichettare un genere musicale ma lo Smooth Jazz è considerato oltreoceano figlio legittimo del Jazz puro. Infatti, grandi maestri del genere sono anche ottimi artisti in altri campi musicali.

Le performance del DA NU JAZZ QUARTET includono normalmente numerosi ospiti; sul loro palco si sono esibiti artisti del calibro di Mike Francis, Wendy Lewis, John Arnold, Lorenzo Feliciati, Cristina Orsi, Ms. Tia, Pati Palma, Loredana Maiuri, Umberto Vitello, Dario Daneluz, Elsa Baldini, Valentina Ducros, Carlo Micheli, Gianni Vancini, Elisa Mini, Nati Maimone, Ms Francy (of Adika Pongo), Desiree Petrocchi e tanti altri.

Il loro obiettivo è suonare in Italia un genere molto in auge negli States (ci sono radio dedicate proprio allo Smooth Jazz in tutto il territorio americano) e da noi incredibilmente poco rappresentato, nonostante ci siano schiere di appassionati e di ascoltatori. A conforto di quanto detto, il pubblico numeroso accorso alle loro performance. Che lo si voglia chiamare smooth jazz o fusion, o lounge o contemporary jazz essa rimane sempre musica di qualità.

Line-up

Costantino Ladisa, Sax & Ewi

Antonio Iammarino, Keys

Francesco Puglisi, Bass

Andy Bartolucci, Drums