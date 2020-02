Roma – Oratorio del Gonfalone

Giovedì 20 febbraio 2020, ore 20.30



Adriano Maria Fazio - Maestro concertatore e violoncello Solista

Ensemble Barocco del Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo



Con il titolo "Da Napoli a Venezia, viaggio musicale nel '700 italiano" l’Oratorio del Gonfalone presenta un concerto strumentale dedicato alla musica di Napoli e Venezia del Settecento, con la partecipazione di Adriano Maria Fazio, giovane talento nel panorama internazionale della musica antica e dell’Ensemble Barocco del Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo.

La serata inizierà con il Concerto No. 5 Op. 2 in mi minore tratto dalle “Sei Sinfonie da camera op. 2” ( 1736) di Nicola Porpora (1686 – 1768). Il celebre operista partenopeo si dedicò alla composizione di lavori prettamente strumentali durante il suo soggiorno a Londra, valorizzando le potenzialità timbriche degli strumenti, e privilegiando un raffinato connubio tra cantabilità lirica e scrittura contrappuntistica.

Seguirà il Concerto in Re maggiore per violoncello e archi di Nicola Fiorenza (ca. 1700 – 1764), virtuoso napoletano e grande conoscitore del Concerto Grosso di Corelli. Nelle sue opere Fiorenza ha elaborato diversi stili filtrandoli attraverso la sua sensibile predilezione verso la musica da festa partenopea e la melodia popolare, dando forma a un linguaggio compositivo personale. Il concerto proseguirà con la Sonata N. 6 in Sol Maggiore per violoncello di Giovanni Battista Costanzi (1704 – 1778), compositore noto con il soprannome “Giovannino del Violoncello” per l’elevato numero di virtuosismi dispiegati nelle opere strumentali.

La serata terminerà con il Concerto per archi e basso continuo in re min RV 127 di Antonio Vivaldi e con il Concerto N.8 in Fa Maggiore "La pazzia” di Francesco Durante ( 1684 – 1755), quest’ultimo dal carattere improvvisativo e spontaneo che ricorda l’Empfindsamer Stil della Germania del Nord del XX secolo, detto anche “stile sensibile”.



Il concerto successivo si terrà giovedi 27 febbraio 2020,alle ore 20.30. "Gli Archi Magici. Incontro di Solisti ", con Laura Gorna (violino) e Francesco Fiore (viola). Musiche di W. A. Mozart, A. Rolla, G. F. Haendel.



Biglietti al botteghino: (un'ora prima del concerto)

Settore I° € 25

Settore II° € 20

Ridotti under 24 e convenzioni € 15



Online Classictic

https://www1.classictic.com/it/da_napoli_a_venezia_all_oratorio_del_gonfalone/74554/786253/



Settore I° € 28

Settore II° € 23



Info: https://www.oratoriogonfalone.eu



Contatti

Tel. 06 6875952

E-mail: info@oratoriogonfalone.eu