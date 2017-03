Per il ventunesimo anno, l'International Chamber Ensemble torna con la sua Orchestra tra i cinquecenteschi archi dello stupendo Cortile di S. Ivo alla Sapienza, nel cuore di Roma, per un a nuova serie di straordinari eventi musicali. Per il programma "Da My Way a Yesterday" : un saluto a Frank Sinatra e The Beatles con 30 leggendarie canzoni in una sorprendente e coinvolgente veste sinfonica. Date delle repliche: 15, 26 Luglio e 2, 12 Agosto alle ore 21

