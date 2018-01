Da Manhattan a Cefalù: Santi Scarcella all'Auditorium

Santi Scarcella presenta al pubblico dell'Auditorium "Da Manhattan a Cefalù", un viaggio attraverso stili, generi "che non hanno confini, con un jazz che deve divertire".

Un progetto dedicato a Nick La Rocca, emigrante siciliano andato a cercare se stesso in America, che ha inciso proprio cento anni fa il primo disco della storia del jazz. Ma quanti gli italiani, i migranti di tutto il Mondo che si spostano ogni giorno per cercare se stessi? Santi Scarcella non riesce a distaccarsi dal concetto di identità culturale, trasformandolo in una firma del proprio stile.

L’idea di Scarcella è anche quella di aiutare molti giovani a comprendere l’importanza della musica suonata, dove il computer è al servizio e non viceversa.

"Da Manhattan a Cefalù" è la scoperta di nuovi mondi non soltanto fisici o geografici ma soprattutto musicali, fonde brani in lingua siciliana con brani in lingua italiana, ma anche in spagnolo e inglese, dando un respiro internazionale a tutto il progetto.

Una fusione linguistico-espressiva che genera un registro comunicativo d'impatto e ricalca la commistione tra i diversi generi: dalla Samba al Mambo passando per il Rag Time attraverso lo Ska e la musica d’autore. Parte del ricavato del concerto sarà destinato a Save the Children.