Da GranRoma Gran Shopping vinci una diretta social con gli influencer

Dal 18 luglio al 1 agosto, il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping premia i suoi clienti con il concorso Vinci una Stella.

Il concorso mette in palio tanti buoni acquisto da spendere nei negozi del centro e un superpremio finale: la possibilità di essere protagonista di una diretta social con due artisti della Nazionale Italiana Influencer: Gioele (@gio0ele), giovanissima star di Tik Tok e Stefano Chiodaroli, attore comico di Zelig.

La diretta si terrà il 27 agosto alle 19.00. Per partecipare basta fare shopping nei negozi aderenti del Centro, registrarsi sul sito granromagranshopping.it e giocare i dati dello scontrino per provare a vincere uno dei 600 buoni acquisto da 25€ in palio.

In più, chi si iscrive alla newsletter può partecipare all’estrazione di un buono da 50€ anche senza obbligo di acquisto.

GranRoma Gran Shopping riparte alla grande con un’attività dedicata a tutti i suoi clienti.

