Da Gigi D'Ag agli Eiffel65: voglia di dance all night

La serata dei ricordi per tutti i nostalgici: a Parterre Farnesina arriva Voglia di Dance Alla Night. Scaldate le corde vocali, indossate scarpe comode: venerdì 31 Agosto il Parterre Farnesina si trasforma in un Juke Box con il meglio della musica a2000, tutte le Hits e le colonne sonore della vostra adolescenza in una notte da ballare senza sosta.

Dalle 19:00 aperitivo al fresco, proiezione cinema, gourmet street food & djset

Dalle 23:00 a notte inoltrata Festa, nel nuovissimo giardino di Roma Nord a due passi da Ponte Milvio, per un ultimo grande party prima di ripartire per la stagione invernale.