Da Eataly Roma un’estate a tutto Fish&Wine

Piatti di pesce e abbinamenti con i vini del territorio per i ristoranti di Eataly, che dal 6 luglio al 16 settembre ospitano in menù le speciali proposte dedicate al connubio Fish&Wine.

Non poteva che essere a base di pesce il menù delle manifestazioni estive di Eataly Roma. Dal 6 luglio al 16 settembre, andrà in scena Fish&Wine, che vedrà abbinamenti sorprendenti e ospiti speciali. Si parte con i tanti piatti “extra”, che vanno ad aggiungersi ai menù dei ristoranti Pizza&Cucina, Terra e alla Birreria di Eataly: piatti di pesce crudi e cotti da abbinare ai migliori vini del territorio scelti dai sommelier di Eataly. Dal 16 luglio, ogni giovedì presso il Ristorante Pizza&Cucina, ci saranno inoltre le proposte degli chef ospiti, che porteranno da Eataly i loro cavalli di battaglia in fatto di pesce. Ad aprire le danze sarà il Pinzimonio di Fiumicino, ristorante a due passi dalla darsena specializzato proprio nella cucina di pesce.

Fra i piatti che vanno ad aggiungersi ai menù dei ristoranti di Eataly coinvolti nella manifestazione, da Pizza&Cucina ci saranno i Gran Piatti di Mare, che spaziano dalla selezione di crudi alla spaghettata, dalla grigliata alla frittura. Da Terra la protagonista non potrebbe che essere la Gran Grigliata, anche se non mancano proposte stuzzicanti come la Carbonara di Orbetello, una versione di mare in cui il guanciale è sostituito con il cefalo affumicato de “I pescatori di Orbetello”. Alla Birreria invece il protagonista sarà soprattutto il fritto. Per l’occasione sono stati organizzati anche due venerdì speciali con l’asta del pesce di Eataly: la prima il 10 luglio alle ore 17:30 con Pesca Pronta; la seconda il 24 luglio alla stessa ora con Linemar.