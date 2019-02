Da Eataly il mese di marzo inizia a tutta birra (artigianale): degustazioni, street food e il Ballo delle debuttanti

Inizia con il Ballo delle Debuttanti il mese di marzo da Eataly Roma. Torna, infatti, nello store di Ostiense la la Festa delle Birre Artigianali dal 1° al 3 marzo, un intero weekend di degustazioni e street food che si apre proprio con la sfilata delle nuove etichette del 2019. Sarà Andrea Turco, fondatore e ideatore di Cronache di Birra, a presentare venerdì 1° alle 18, le 15 birre inedite realizzate da altrettanti birrifici italiani per il 2019, che si potranno degustare direttamente dalla spina fino a esaurimento fusti.

La Festa delle Birre artigianali è tuttavia un’occasione per scoprire le migliori etichette italiane e internazionali, abbinate a sfiziose proposte street food, e per conoscere i mastri birrai. Ospitata fra il primo e il terzo piano, sarà la prima kermesse dedicata alla birra dopo il restyling, che ha visto nascere un Eataly Tutto Nuovo, il cui progetto si è concentrato proprio sulla birreria e sul birrificio che produce 50.000 litri di birra l’anno.

Oltre alla presentazione delle debuttanti, sono molti gli eventi in programma nel weekend dedicato alle birre artigianali, anche con la collaborazione dell’Unione degustatori birre, che nel corso della manifestazione faranno da ciceroni nel panorama brassicolo indipendente italiano. Saranno loro che, sempre venerdì, alle 19,30, nella nuova birreria Eataly introdurranno i partecipanti al mondo delle birre estere scelte da BeerFellas, azienda che importa e distribuisce birre, sidri e distillati selezionati, che per l’occasione racconterà il mondo del cask ale. E saranno sempre gli esperti dell’Udb a condurre il talk di sabato alle 18,30 con i produttori di birra artigianale, nonché a guidare domenica (in due turni, alle 18 e alle 19) il tour in quattro tappe per conoscere i birrifici presenti nella 3 giorni della manifestazione. Sempre domenica 3 marzo, alle 11,30, sarà inoltre possibile conoscere il mastro birraio Fabio Mazzone che racconterà le novità del nuovo birrificio di Eataly Roma.

Non mancherà l’occasione di degustare le birre, con una ventina i birrifici presenti. Quelli italiani saranno al terzo piano con le loro spine, dai romani Ecb, Rebel’s e Agrilab ai veneti del Birrificio del Doge, passando per i sardi del Birrificio Cagliari. Per accompagnare la degustazione, ci saranno gli hamburger di TBSP, gli hot dog di Oh Dog!, i cartocci di Scottadito e i dolci di Casa Manfredi. Al primo piano si troveranno invece le proposte estere, fra cask beer inglesi, sidri e birre Usa da abbinare alle proposte di Slow Cooked. Non mancherà inoltre l’intrattenimento musicale, fra djset e concerti dal vivo.

Tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni. Ogni gettone costa 2€, che è valido per l’acquisto di una singola birra da 0,20 cl. Si può acquistare lo speciale bicchiere da degustazione teku, al costo di €6 oppure approfittare dei carnet da 25€ che comprendono 10 gettoni + taschina + bicchiere teku (riduzione studenti €20). Per gli eventi è necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare sul sito di Eataly Roma.