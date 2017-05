Cyrano - commedia eroica al Teatro Argot Studio

Viene proposta una riduzione da 60 minuti del testo di Rostand. Il testo, sebbene ridotto e riscritto, mantiene le caratteristiche di quello originale. Cyrano viene rappresentato in maschera, in omaggio al suo antico retaggio di personaggio di Commedia dell'Arte, ovvero Il Capitano, dando così il via a una serie di scelte registiche e scenografiche molto più affini al teatro di strada che non al teatro borghese di fine 1800. La tradizione della Commedia dell'Arte e del Teatro di Strada stimola quindi la presenza di lazzi e mutamenti scenici, permette agli attori di rompere la quarta parete e interpretare più personaggi, e attiva il gioco del racconto rappresentato dal passaggio della maschera di Cyrano. Ogni attore, infatti, interpreta la propria versione di Cyrano, con il proprio ritmo, la propria fisicità e la propria sensibilità. La storia infatti procede con un Cyrano sempre diverso, circondato dai suoi fedele guasconi. Tradendo di fatto alcune regole teatrali legate al "physique du rôle" e ai 'tipi fissi' delle maschere di Commedia, gli attori dimostrano come ognuno può essere Cyrano de Bergerac, mostrando al pubblico come chiunque possa diventare un poeta, uno spadaccino, un filosofo, un capitano o un uomo innamorato, semplicemente perseguendo i propri sogni. E' una commedia irriverente che appassiona grandi e piccoli, con canzoni, acrobazie, duelli di spada e parole all'ultimo "tocco".