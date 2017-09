CycleHack: come reinventare la ciclabilità urbana

Dal 15 al 17 Settembre torna per la seconda volta a Roma - e precisamente al Pigneto - la CycleHack, l’evento mondiale dedicato a reinventare la ciclabilità urbana.

Ciclisti, sviluppatori, maker, designer, associazioni e persone appassionate di bicicletta si ritroveranno per pensare e prototipare soluzioni atte a migliorare la ciclabilità urbana.

CycleHack: come migliorare la ciclabilità urbana

La CycleHack è stata anche scelta per rappresentare a Roma i temi di mobilità pulita, condivisa e intelligente della Settimana Europea della Mobilità, organizzata da Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.

Si parte venerdì 15 Settembre alle ore 18:30, per sviluppare idee e formare i team che lavoreranno per 48 sulle soluzioni progettuali da presentare collettivamente domenica 17 Settembre.

La partecipazione è gratuita: l’evento è infatti promosso da nois3, experience design agency romana, e FAMO Cose, un'officina creativa per designers, makers e startuppers. Collaborano anche la Ciclofficina Popolare Don Chisciotte - Pigneto e i volontari del gruppo Co-design Jam Roma.

Da Melbourne a Dubai, da Lisbona a Cape Town, quest’anno saranno più di 30 le città che parteciperanno nel weekend del 15 -17 settembre all'hackathon di prototipazione: CycleHack è un movimento globale con la missione di rendere il mondo più sostenibile e ciclabile, abbattendo le barriere che impediscono alle persone di utilizzare quotidianamente la bicicletta per i spostamenti e lo svago. L’appuntamento con CycleHack è presso FAMO Cose Roma Makerspace, Via Caltanissetta 26, Roma (Pigneto).