Alla Galleria Corsini presentazione di "Storie dell'arte per quasi principianti" di Valter Curzi

Giovedì 30 maggio alle ore 18 alla GALLERIA CORSINI, via della Lungara 10, ROMA, si terrà la presentazione del volume di Valter Curzi Storie dell’arte per quasi principianti, SKIRA



Con l'autore intervengono

Flaminia Gennari Santori, direttrice Gallerie Nazionali Barberini Corsini

Luigi Ficacci, direttore Istituto Centrale del Restauro

Fabio Viale, artista



Decifrare e raccontare il concetto mutevole dell’opera d’arte e della bellezza, attraversarne la storia, è operazione di certo non facile, ma è possibile coniugare la conoscenza con l’emozione.

Si tratta di fornire, anche ai non addetti ai lavori, alcuni strumenti disciplinari e alcune riflessioni metodologiche servendosi della chiave narrativa.



Articolato in cinque capitoli che affrontano tematicamente la Storia dell’Arte tra Quattrocento e Settecento - contesto, “etichette” storico-artistiche, soggetto, stile, eredità artistiche -, con alcune incursioni finali nel XXI secolo, questo libro è rivolto a studenti e “principianti” che vogliano scoprire i molteplici codici interpretativi dell’arte, riflettendo al contempo sugli strumenti che possono renderci maggiormente familiari musei e monumenti che costellano le nostre città e il nostro territorio.



Valter Curzi è professore ordinario di Storia dell’Arte moderna alla Sapienza Università di Roma, dove dirige la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti