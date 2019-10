Curvilinear, mostra fotografica di Rajmohan

In occasione di RAW Rome Art Week

Camera 79 Art Gallery

è felice di presentare

la prima mostra italiana del fotografo newyorkese rajmohan.



Sabato 26 ottobre alle ore 19, si terrà il brindisi in presenza dell'artista.



In mostra, 15 fotografie dal progetto Curvilinear.

Una riflessione visiva che si concentra su frammenti geometrici di architetture

urbane tra l'Australia e New York.

A cura di Anya Cacciapuoti e Alessandro Cartosio



La mostra è visitabile dal 21 al 26 ottobre, dalle ore 15 alle 19:30



Il progetto "Curvilinear" dell'artista rajmohan, si sviluppa a partire dalla

volontà di cercare di immortalare -attraverso il mezzo fotografico- frammenti

di architetture, nell'intento di fermare il tempo per un istante e renderli

simbolo momentaneo del passaggio della nostra civiltà sulla Terra.

La storia fa il suo corso ed il tempo corre narrando il nostro divenire.

Se immaginiamo questa linea temporale elevandola a livello cosmico,

avremo forse la percezione di quanto i risultati delle azioni degli esseri umani

siano frammenti - talvolta ordinati, talvolta confusi - di una realtà in

velocissimo cambiamento e perenne evoluzione.

Anche i grandi traguardi raggiunti dall'uomo nella storia e le imponenti

architetture che un tempo le celebravano, oggi fungono da " testimonianze"

ma forse domani non esisteranno più.

E' cosi che in queste fotografie, possiamo osservare dettagli

geometricamente accostati, in un equilibrio quasi perfetto tra gioco estetico

ed assenza di spazio: i frammenti di architetture sono isolati, quasi

appartenenti ad un non luogo, estraniati dal loro contesto. Ma oggi ci sono.

E domani?

Possiamo porci verso di essi con distanza ed interpretarli seguendo ciò che

in maniera immediata offrono alla nostra vista.

Oppure, possiamo lasciarci coinvolgere ed usarli come trampolino verso

dimensioni concrete, ma anche immaginabili o inimmaginate.



Anya Cacciapuoti



Rajmohan: bio

Rajmohan è un fotografo australiano che vive e lavora a New York.

Le sue fotografie -riconosciute a livello internazionale- sono state esposte, fra gli altri, presso: Photo Patagonia 4th International Festival of Analog Photography and

Alternative Processes (Rio Gallegos, Argentina); revela’t Analog Photography

Festival (Barcelona, Spagna); Lillian E. Kraemer Gallery (New York, USA);

Salmagundi Club (New York, USA); Blue Moon Camera and Machine (Portland,USA); Fazenda Gallery (Londra, UK); The Willow Tree (Johnson City, USA); and Soho Photo Gallery (New York, USA).

I suoi lavori fanno parte di numerose collezioni private in Australia, Canada,

Europa e Stati Uniti.

www.rajmohanart.com