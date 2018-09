Cuore alla Galleria d'Arte Faber

C U O R E



Valerio Giacone



Inaugurazione sabato 20 ottobre 2018 ore 18.00



Sabato 20 ottobre presso la galleria d'arte FABER aprirà la mostra CUORE di Valerio Giacone.



Le opere presentate nascono dall'interazione tra vari linguaggi espressivi.

Giacone si serve del colore, del segno e della materia per creare universi la cui ricchezza fa da contraltare alla pulizia e all'armonia compositiva.

Cemento, filo dorato, chiodi, cera d'api; elementi naturali e industriali dialogano in un percorso di sperimentazione dove le forme si fondono per divenire entità carnali e spirituali, creando effetti scenici di grande impatto, ma al tempo stesso velati di poesia.

Il lavoro dell'artista parte da una riflessione sull'essenza divina di ogni essere e sul significato simbolico del cuore come organo vitale e come centro interiore, signore ed origine di tutte le cose.



“Ad ogni battito, il cuore si contrae e si dilata.

E' la vita che si rivela, spirito che si fa carne e sangue, volo d'ali in un continuo alternarsi di aperture e chiusure.

Il lungo cammino arduo, doloroso, sacrificale che si compie entrando nelle profondità dell'essere.

Lì dove alberga, timido e impaurito, l'infante, il bambino, principe e custode di ogni cuore.”



A partire da sabato 13 ottobre l'allestimento dell'esposizione sarà aperto al pubblico e l'artista sarà presente in galleria per realizzare un'opera installativa site specific.



a cura di Cristian Porretta.