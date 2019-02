Zoomarine lancia la stagione 2019: il programma e le novità del parco di Torvaianica

Situato a Torvaianica alle porte di Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine inaugura la stagione 2019 e lo fa con una super direzione artistica, affidata a un big dello spettacolo, Claudio Cecchetto, con la partnership degli idoli del Web, i “Me contro Te”, youtuber da record da milioni di visualizzazioni. In mattinata la presentazione si è svolta a piazza Venezia nei locali dell’Associazione Civita.

Oltre 3 milioni di euro di investimenti per il nuovo anno, 384 animali di trentatrè specie diverse, 500 posti di lavoro garantiti, svariate collaborazioni con quindici università italiane e straniere su progetti di tutela e salvaguardia ambientale.

Un programma ricchissimo che riserva particolare attenzione agli animali e ai bambini e prevede l’istituzione del primo e unico “Pronto soccorso del mare” attivo nella regione Lazio, una Onlus per salvare gli animali in via di estinzione, una dimostrazione di delfini giudicata tra le migliori al mondo con dieci splendidi esemplari, la possibilità di interazione educativa con i delfini e l’opportunità di conoscere da vicino leoni marini, foche, lemuri, uccelli tropicali, pinguini, tartarughe, pellicani e fenicotteri.

“Da qualche anno abbiamo ormai cambiato pelle, con un profondo progetto di rinnovamento e di investimenti basati sulla filosofia delle emozioni educative, educazione e divertimento che si fondono nell’obiettivo di offrire ai nostri ospiti esperienze sempre più interattive ed altamente memorabili. Quest’anno abbiamo una squadra fortissima, una offerta di attività tra le più ricche che il mercato dei Parchi divertimento possa offrire. L’interazione con i delfini e gli altri animali è per noi una straordinaria occasione per veicolare messaggi di conservazione e tutela delle specie protette, un’azione che fa bene al pubblico e agli animali. Ci piace dire che a Zoomarine educhiamo custodi del mare, piccoli e grandi ambasciatori che sviluppano conoscenze e sensibilità”, spiega l’amministratore delegato Renato Lenzi, tra i massimi esperti al mondo in campo di mammiferi marini.

“Siamo l’unico parco tematico ad aver compiuto un passo verso l’eco-sostenibilità, le mappe cartacee sono state sostituite dal digitale e da altri strumenti che non hanno impatto sull’ambiente, aumenta il numero di visitatori che ci segue sui social con un’interazione importante. Col pronto soccorso marino ci prendiamo cura delle tartarughe che arrivano al parco attraverso la Guardia costiera piene di plastica. La punta di diamante è l’interazione con i delfini, con una valenza strepitosa soprattutto per le famiglie disagiate che con i loro bambini dal 2018 possono partecipare gratis alle manifestazioni del parco. Collaboriamo anche con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, offrendo programmi di interazione con frequenza settimanale per i bimbi con difficoltà bisognosi di un percorso di riabilitazione”.

Quest’anno oltre alle giostre acquatiche ed attrazioni meccaniche, un’Acquapark da 5000 posti, una nuova piscina per tutta la famiglia, una nuova pista di pattinaggio ecologico, il Cinema 4D, il nuovo show dei tuffatori acrobatici, i percorsi tematizzati “Terra dei Draghi” e “Era dei Dinosauri” ed infine l’annuncio della proprietà della multinazionale messicana, Dolphin Discovery con l’acquisizione di un nuovo Parco, “AcquaFelix” di Civitavecchia, tra le 10 strutture acquatiche più belle d’Italia, con conseguenti 100 posti di lavori.

Tra i presenti oggi anche l’assessore al turismo, Lorenza Bonaccorsi: “È necessario un turismo sostenibile che nasca, produca su un territorio e aiuti a crescere quel territorio stesso. Noi come Regione faremo delle azioni mirate ad un utilizzo di plastica zero, ad esempio”.