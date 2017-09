VIDEO | "Walkabout" a Corviale, passeggiata notturna nel ventre del Serpentone

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'iniziativa di Carlo Infante per Urban Experience in programma con il Corviale Urban Lab: una passeggiata notturna dentro il "chilometro in cemento armato" ascoltando le voci di chi lo vive ogni giorno.

"Si cammina per i luoghi e si pesca dal cloud i riferimenti che sollecitano l’attenzione e invitano a porre lo sguardo su alcuni dettagli - spiega Infante -. Atraverso le radioline c'è uno scambio, una conversazione tra i partecipanti. È un buon modo per rilevare informazioni ed emozioni mentre si esplora un territorio, come dalle voci degli abitanti". Il walkabaout si svolge in diversi quartieri della Capitale. Un modo alternativo per conoscere da vicino "zone misteriose della cttò - conclude Infanti - scomprendone da vicino la storia".