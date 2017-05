L'Arco di Giano ritrova la sua facciata: dal 26 maggio una settimana di visite gratuite

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un risultato ancora parziale ma che ha permesso di riscoprire la sua facciata sul lato Tevere

Roma ritrova l'Arco di Giano, o meglio di una delle sue facciate. Merito di un restauro della Soprintendenza speciale archeologia e belle arti di Roma e alla donazione di 215 mila dollari del World Monuments Fund con American Express. Un risultato ancora parziale ma che ha permesso di riscoprire la sua facciata sul lato Tevere

Un regalo per i romani che il 26 maggio e a seguire una settimana di visite gratuite al Foro Boario, per presentare i lavori di restauro e i futuri progetti per l’Arco di Giano e celebrare gli oltre vent’anni di collaborazione tra la Soprintendenza Speciale di Roma e il World Monuments Fund con American Express, per il restauro e la promozione dei monumenti antichi della Capitale.



VISITE GUIDATE GRATUITE ALL'ARCO DI GIANO - TUTTE LE INFORMAZIONI

Si tratta di un’occasione unica per i romani e i turisti di entrare in contatto e conoscere il Foro Boario, uno dei luoghi cardine dell’antica Roma, intimamente legato con la nascita della città e con i suoi luoghi simbolo: il Palatino, il Campidoglio e i Fori, l’Aventino, il Tevere. L’iniziativa si svolgerà dal 26 maggio al 3 giugno, con un’apertura straordinaria gratuita con visite guidate su prenotazione dei monumenti del Foro Boario: l’Arco di Giano in particolare, e i templi di Portuno e di Ercole.