Villa Ada Roma incontra il mondo: rush finale con Latte & i Suoi Derivati, James Senese e tanti altri

Ultima settimana di grandi appuntamenti con la musica a Villa Ada Roma incontra il mondo prima del gran finale lunedì 5 agosto, per una grande serata di chiusura che sarà svelata nei prossimi giorni.

Dopo i fumetti ma prima della tv, della radio e del teatro, il famoso duo Lillo &Greg arriva a Villa Ada lunedì 29 luglio con il progetto musicale rock demenziale Latte & i Suoi Derivati, gruppo nato nei prima anni novanta insieme al batterista Paolo Di Orazio e successivamente al chitarrista Fabio Taddeo. Oggi con Attilio Di Giovanni (tastiere) e Giulio Scarpato (basso) conta sei elementi sul palco. In scena uno spettacolo comico cantato, tra ritmi rock e testi ironici, a cui è impossibile assistere seri.

Martedì 30 luglio sul palco arriva uno dei più grandi musicisti italiani: James Senese, con la formazione Napoli Centrale (Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Agostino Marangolo). A due anni dal bellissimo “’O Sanghe” (vincitore della Targa Tenco nel 2017 nella sezione album in dialetto), Senese pubblica il doppio cd live “Aspettanno ‘o tiempo”, un’antologia che racchiude tutto il suo mondo musicale e cinquanta anni di carriera, dalle collaborazioni con l’amico indimenticabile Pino Daniele ai racconti in musica delle vie e dei vicoli di Napoli. Apre il live la cantautrice pugliese, romana d’adozione Gabriella Martinelli con il suo ultimo album “La pancia è un cervello col buco”.

Un’incredibile compagnia di artisti - mercoledì 31 luglio - rende omaggio ai capolavori incisi dal gruppo guidato dall’inimitabile Freddie Mercury, eseguiti in un’opera rock per voci e orchestra. Una sezione orchestrale, la Bohemian Symphony Queen Orchestra, composta da 30 elementi con fiati, ottoni, archi e percussioni che accompagna le potenti voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Valerio Sgargi e Damiano Borgi. Due ore di puro spettacolo in cui musica sinfonica, proiezioni e live camera show faranno da cornice a brani indimenticabili dei Queen.

Ultimo appuntamento della stagione con la musica reggae: giovedì 1 agosto tornano in Italia dopo 5 anni le star del reggae Easy All-Stars per riproporre dal vivo il loro classico Dub Side of the Moon (2003), in occasione del cinquantennale dello sbarco sulla Luna.

Venerdì 2 agosto in concerto Il Muro del Canto, uno tra i gruppi più amati della capitale attualmente in tour per presentare il loro album di inediti “L’amore mio non more”. Un disco in cui il gruppo mantiene i propri tratti distintivi e, allo stesso tempo, introduce diverse novità nelle soluzioni ritmiche e armoniche, dal folk americano alla canzone romana. In apertura i Dalton Bootboys.

A 30 anni dall'uscita dell'iconico “Bleach” e a 25 anni dalla morte di Kurt Kobain, il 3 agosto Villa Ada e FACE Magazine celebrano la band che ha scritto la storia della musica rock con la serata “Nirvana 1989-2019” con i concerti di Angela Baraldi, voce rock femminile per eccellenza, i PAXARMATA e Ilenia Volpe. Domenica 4 un altro omaggio a Fabrizio De Andrè, a vent'anni dalla sua scomparsa, con lo spettacolo "De André 2.0" una serata per ripercorrere la carriera di questo cantautore straordinario.

Non solo musica

Villa Ada - Roma incontra il mondo non è solo musica, grazie a un’articolata programmazione nel “D’Ada Park”, l’area a ingresso gratuito del festival. L’ultimo appuntamento della rassegna Villa Ada Roma Racconta il mondo giovedì 1 agosto alle 19 è dedicato alle #DONNE, ai loro diritti e alle loro lotte per l’autodeterminazione. In particolare viene affrontato il tema della violenza di genere nelle sue varie forme. Riguardo al fenomeno l’Italia presenta stime imbarazzanti rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea, ne discutono: Francesca Chiavacci, Presidente Arci Nazionale; Valentina Fanelli, Programme Officer AIDO /Costruire ponti tra Africa e Europa per fermare le mutilazioni genitali femminili; la rete Donne in rete contro la violenza (D.i.re)/ Femminicidio, violenza domestica in Italia e DDL Pillon; Simona Ammerata/Casa delle Donne “Lucha y Siesta”+ Francesca Kock, Presidente Casa Internazionale delle Donne/ La resistenza degli spazi femministi; Francesca De Masi, Bee Free Cooperativa/ Presentazione del rapporto “Mondi connessi. La migrazione femminile dalla Nigeria all’Italia e la sorte delle donne rimpatriate”.

Prima e dopo i concerti sul main stage ci si sposta al Mini Dada, che dà spazio alle band emergenti della scena indipendente locale con concerti pensati dai circoli Arci Trenta Formiche e Poppyficio. Questa settimana in programma live al tramonto: Bombay, Davide Campisi e Marco Corrao, Pashmak, Andrea Ruggiero, Trapcoustic. Post concerto si continua fino a tarda sera con le serate: In The Wood Social Party, Italian Stail- Vacanze Romane e Comemammamhafatto.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Roma Sotterranea, tutti i venerdì alle ore 20.15, con la visita serale al bunker della II Guerra Mondiale situato nel cuore di Villa Ada (per info: https://www.facebook.com/events/1270752809768151/ ). Ultimo appuntamento mercoledì 31 agosto alle ore 19.15 con l’escursione al Forte Monte Antenne, ultimo dei forti costruiti a fine 800 per difendere Roma, organizzata in collaborazione con Progetto Forti (per info: https://www.facebook.com/events/351382725527141/ ).

Tornano tutte le settimane dal lunedì al venerdì il Giardino di Lulù, lo spazio dedicato ai più piccoli (per info: lulu@girardinodilulu.it ) e il d’Ada Circus, tutte le domeniche dalle ore 16 in compagnia di giocolieri, artisti di strada e spettacoli dal vivo. Appuntamento con lo spazio wellness sulle rive del laghetto tutti i martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 10 con una lezione di pilates, dalle 10 alle 11 e una lezione di pound (costo lezione: 10€ per info e prenotazioni scrivere al numero 3297443875).Tutti i lunedì è attivo un workshop di yoga al tramonto sulla punta del’isolotto (per info: https://www.facebook.com/events/472291056669595/ ). L’area free si caratterizza inoltre con presidi di street food di qualità, degustazioni e una trattoria di pesce e cucina vegetariana dove gustare alcuni piatti tipici della cucina tradizionale italiana.

“Nulla si sa, tutto s’immagina”: è con questa doppia citazione, che rimanda all’immaginario di Federico Fellini e Fernando Pessoa, che Villa Ada – Roma incontra il mondo arriva alla sua XXVI edizione sotto l’egida di Dada srl e ARCI Roma all’interno del programma dell'Estate Romana promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale, in collaborazione con SIAE. Media partner di quest’anno sono: Radio Rock, con una presenza giornaliera e quotidiani live da bordo lago; Rockerilla, Il Romanista, Roma Today, Sentireascoltare, Zero Eu, Postit Roma, Scomodo, The Parallel Vision, Nerds Attack, Lester e Unfolding Roma.