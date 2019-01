VIDEO | Zerocalcare e Mastandrea fanno il pieno al Maxxi, tavole originali del fumettista all’asta per il popolo curdo

Venti tavole originali, alcune inedite, di Michele Rech, alias Zerocalcare, messe all’asta per raccogliere fondi a favore del popolo curdo del nord della Siria. A condurre la serata,“Do Not Abandon Rojava” l’attore Valerio Mastandrea.

Un appuntamento a cui hanno partecipato centinaia di persone, molte rimaste in piedi, per riuscire a portare a casa uno dei lavori dell’artista messe in vendita, ma soprattutto per partecipare ad una causa, quella di inviare aiuti, soprattutto medici, in favore delle popolazione curde del Rojava. “Nello specifico i fondi raccolti serviranno per acquistare strutture sanitarie da destinare ai campi profughi degli sfollati di Afrin - spiega Zerocalcare - città che per molto tempo era considerata un esempio dalla comunità internazionale, poi però occupata dall’esercito curdo e da varie milizie dell’Isis. Ora hanno bisogno di aiuto”.

Zerocalcare è protagonista al Maxxi fino al 10 marzo con mostra "Scavare fossati - Nutrire coccodrilli". Un periodo davvero importante per il fumettista, che però preferisce rimanere con i piedi per terra: “Resto cauto”, dice sorridendo. E non poteva mancare un commento sulla questione dei migranti bloccati in mare da oltre due settimane a bordo della nave di Sea Watch: “Qello che secondo me manca davvero è la vice della società civile - risponde - tempo fa le persone si sarebbero mobilitate contro questa scelta del governo, oggi soffriamo un po’ di assuefazione”.